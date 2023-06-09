В Казани возбудили дело из-за аварийного здания в новом жилом комплексе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Кировского района Казани возбудила административное дело из-за аварийного здания посреди нового жилого комплекса ЖК «Евразия». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Речь идет о доме №7а на ул. Базарной, стоящем недалеко от детской площадки и парковки. Здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2014 году.

На администрацию Кировского и Московского районов Казани была возложена обязанность обеспечить безопасность людей, проходящих мимо постройки. Однако опасные конструкции фасада не демонтированы, здание даже не огорожено забором.

В отношении заместителя главы администрации Кировского и Московского районов возбудили административное дело по ч. 1 ст.3.6 КоАП РТ (нарушение муниципальных правил благоустройства территорий городских округов). Материалы передали на рассмотрение в Административную комиссию Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов исполкома Казани.

Жители «Евразии» просили осветить проблему несколько республиканских СМИ. Как рассказывали жители «Реальному времени», они много раз обращались в «Народный контроль», но там «все время отвечали, что средства на снос дома не выделяются, на ограждения у них тоже денег нет».

Разбирать дом начали в 2020 году, при этом в исполкоме Казани заявили, что разбор дома ведут «неустановленные лица». По словам населения, сначала нелегалы сняли с крыши общежития все железо, а потом начали разбирать само здание, вероятно, чтобы продать его на кирпичи. Так от бывшего общежития осталась лишь пара стен и груда обломков. Подробности — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко