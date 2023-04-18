В Казани «неустановленные лица» больше года сносят разрушенное здание рядом с детской площадкой

Фото: предоставлено героями материала

В редакцию обратились жители казанского ЖК «Евразия» с жалобой на бездействие властей в отношении небезопасного аварийного объекта во дворе рядом с детской площадкой. Речь идет о полуразрушенном трехэтажном доме №7а по ул. Базарной. Дом признали ветхим и подлежащим сносу, а в 2020 году рабочие начали его демонтаж.

— Мы писали несколько раз в «Народный контроль», но нам все время отвечали, что средства на снос дома не выделяются. На ограждения у них тоже денег нет, — рассказал житель одного из домов комплекса Артем Кузнецов.

Интересно, что позже в исполкоме Казани заявили, что разбор дома ведут «неустановленные лица». По словам населения, сначала нелегалы сняли с крыши общежития все железо, а потом начали разбирать само здание, вероятно, чтобы продать его на кирпичи.

Фото: предоставлено героями материала. Работа «неизвестных лиц». 13 апреля 2023 года

Сейчас от бывшего общежития осталась лишь пара стен и груда обломков, которые могут рухнуть в любой момент. Обратим ваше внимание, что «заброшка» соседствует детской площадкой. Жильцы стараются отгонять детей от опасного объекта, но уследить получается не всегда.

— Уже год, как этот дом разбирают, а город все говорит, что денег нет, — посетовал житель ЖК.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, когда опасный аварийный дом разберут до конца, а территорию благоустроят. Подробности читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова