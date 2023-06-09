Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции о том, чтобы оставить Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев, следует из сообщения на сайте суда.



Апелляционный суд принял решение о передаче коллекции Украине в октябре 2021 года. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение, и Верховный суд начал административный процесс по делу.

Коллекция остается в Нидерландах с 2014 года. В ней находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический». В 2013 году скифское золото направили на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» в Германию. В феврале 2014-го выставку перевезли в Музей Алларда Пирсона в Нидерландах. Когда Крым вошел в состав России, права на коллекцию заявила Украина.

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в начале прошлого года высказывал предположение, что вопрос о судьбе коллекции крымских музеев «Скифское золото» может решиться после военной операции на Украине.

В ОП Крыма полагают, что решение по возврату золота в Крым могут отложить на неопределенное время. Руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что Нидерланды могут оставить коллекцию у себя.

В январе СК России начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота, принадлежащего четырем крымским музеям.

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Маргарита Головатенко