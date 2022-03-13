В Крыму предположили, когда решится вопрос скифского золота

Вопрос о судьбе коллекции крымских музеев «скифское золото» может решиться после военной операции на Украине, считает постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.



— Если [произойдет] денацификация Украины, то антинацистская и готовая к сотрудничеству соседская Украина не будет себе забирать эту коллекцию. Я исхожу из этого, что спецоперация решит массу вопросов <…>. Это комплексная операция. Я почти уверен, что с Украиной вопрос решится — вернется и «золото», — приводит его слова «РИА Новости».

В ОП Крыма полагают, что решение по возврату золота в Крым могут отложить на неопределенное время. Руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что Нидерланды могут оставить коллекцию у себя.

В январе сообщалось, что следователи СК России проводят доследственную проверку по факту хищения скифского золота, принадлежащего четырем крымским музеям.

Маргарита Головатенко