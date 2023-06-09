Экс-замглавы Ростехнадзора Приволжья приступил к изучению 46 томов своего дела

В мае следователи МВД Татарстана предъявили окончательное обвинение бывшему замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову, замдиректору Казанского вертолетного завода Ильдару Мустафину и директору фирмы «Винстрой» Валерию Никитенко. Все трое уже знакомятся с материалами своего уголовного дела в 46 томах, сообщает журналист «Реального времени».



О выходе следствия на финишную прямую стало известно на старте рассмотрения жалобы адвоката Игонова на действия следствия в Вахитовском суде Казани.

Окончательное обвинение экс-чиновнику Ростехнадзора предъявлено по четырем статьям УК РФ — по двум эпизодам превышения полномочий, мошенничеству в особо крупном размере, незаконному образованию юрлица и легализации незаконных доходов.

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Вину ни по одному из эпизодов Игонов не признает. Два вмененных ему превышение связаны с двумя контрактами с компанией «Спектрстрой», которые, по версии следствия, были навязаны замглавы управления Ростехнадзора представителям коммерческих компаний. В первом случае речь шла о субподряде на услуги строительного аудита на Казанской ТЭЦ-1, во втором — о технологическом сопровождении работ на одном из новых производств крупного промышленного предприятия Закамья.



При этом, история с услугами по аудиту следователями МВД была квалифицирована еще и как мошенничество, поскольку подрядчик строительства написал заявление и был признан потерпевшим. В случае со вторым контрактам, предприятие писать заявление об ущербе не стало.

Мустафину и Никитенко по данному делу предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном образовании юрлица и отмывании доходов. Одному Никитенко еще и подкуп свидетеля с целью понуждения к даче нужных фигурантам показаний.

Подробности — в материале «Реального времени».