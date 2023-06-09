«ЯК-40», Panzer и много взрывов: как в Татарстане проведут «Военные игры «Элбэдэн»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Село Альвидино Пестречинского района Татарстана снова готовится принимать на своей земле Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн». В этом году мероприятие состоится 24-25 июня. Чем отличается нынешняя программа — подробнее в материале «Реального времени».

В программе — 3 реконструкции

Фестиваль исторической реконструкции посвящен Дню Начала Великой Отечественной войны (Дню Памяти и Скорби) и подвигу Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Это легендарный защитник Брестской крепости, который родился как раз в деревне Альвидино.

Программа состоит из 3 реконструкций: событий Гражданской войны (начало боевого пути героя), утреннего боя (первые часы войны) и боя за Брестскую крепость.

В этом году на программу выделили 4,1 млн рублей из республиканского бюджета. Заказчиком выступает Министерство по делам и спорта Татарстана. Он хочет, чтобы в программе были задействовано не менее 270 человек.

Подрядчику необходимо заранее согласовать концепцию и программу фестиваля. В село Альвидино он должен привезти сразу несколько реплик и макетов танков, пушек и бронетехник. В их числе: германский легкий бронеавтомобиль 1930-х годов SDKFZ-222, немецкие пушки Lelg-18, чехословацкий легкий танк «Прага» и германский танк Т-1 (Panzer) и полноприводный пулеметный бронеавтомобиль Русской императорской армии «Джеффри Поплавко».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не позднее, чем за 2 дня до фестиваля, ему предстоит обеспечить рекогносцировку на площадке реконструкции экипажа самолетов «Як-40" для определения маршрута полета во время фестиваля. Во время реконструкции «Легенда Бресткой крепости» самолеты будут имитировать воздушную битву в течение десяти минут. Исполнителю необходимо письменно согласовывать с Управлением Приволжского МТУ ВТ Росавиации и АНО ДПО «ЦАК РТ ДОСААФ РОССИИ» открытие «воздушного коридора» для работы самолетов на фестивале.

Помимо бронетехники и самолетов, зрители фестивали увидят конные группы. Всего на мероприятие должно участвовать 10 коней. Согласно сценарию Гражданской войны их наездники будут одеты либо в обмундировании РККА, либо в обмундировании белогвардейцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще подрядчику нужно сымитировать взрывы. Для этого ему необходимо использовать сценические дымы и пиротехнические изделия. Только на этот пункт заказчик потратит 600 тысяч рублей.

Что еще ждать зрителям?

Реконструкции боев не единственное развлечение для зрителей. Особое внимания уделят детям. Например, для них организуют квест-игру «К защите родины готовы!». Игра представляет из себя работу призывного пункта и 5 последовательных интерактивных точек, дающих навыки начальной военной подготовки разных родов войск периода Великой Отечественной войны. По прохождению всех этапов, участнику выдается красноармейская книжка и значок «Ворошиловский стрелок».

Правда, перед этим, участники игры должно пройти медосмотр. У них оценят зрение вес и рост прямо на месте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще на территории организуют интерактивную площадку «Военно-полевая медицина в период Великой Отечественной войны». Гостям продемонстрируют оригинальные медицинские инструменты и оборудование времен войны. Также во время фестиваля три специалиста проведут не менее 12 лекций и организуют работу со зрителями в формате «Вопрос-ответ». Для работы интерактива нужна военная палатка и мебель.

Еще исполнитель организует тематическое выступление групп с тематическим репертуаром в костюмах соответствующих времени произведений. На сцене выступят коллективы с песнями Гражданской войны и «Великой Отечественной войны». Артисты будут играть на скрипках, гитарах и аккордеонах. Всем пришедшим покажут спектакль «Танго смерти».

Фестиваль набирает популярность

Фестиваль проводится уже в пятый раз. По сравнению с 2021-м годом, организация праздника подешевела. Два года назад на него выделяли 5,2 млн рублей, тогда как в этом на 1,1 млн меньше. Правда, сам фестиваль проходил не два, а три дня. Заказчиком выступал республиканский центр «Патриот».

О затратах заказчика на проведение фестиваля прошлого года информации нет. «Военные игры «Элбэдэн» также прошли в два этапа. В первый день зрители увидели воссозданный эпизод боя у Брестской крепости под названием «Брестская крепость. 1944 год. Возвращение». На следующий день им продемонстрировали реконструкцию «22 июня. 1941 год. Бой на границе».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что посещаемость фестиваля ежегодно растет. Например, в 2019 году на мероприятии побывали 8 тысяч зрителей. В этот раз, по прогнозам министерства, фестиваль посетят порядка 14 тысяч зрителей.

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Айрат Назипов