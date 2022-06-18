Военные игры «Элбэдэн», день первый: бой у Брестской крепости

В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана 18 и 19 июня проходит IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн». Ключевым событием первого дня стал воссозданный эпизод боя у Брестской крепости под названием «Брестская крепость. 1944 год. Возвращение».
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