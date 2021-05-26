Организацией военных игр в Пестречинском районе займется тренер по хоккею из школы «Ак Барса»

Игры на десять тысяч человек

В этом году республиканский центр «Патриот» выделил 5,2 млн рублей на фестиваль «Военные игры «Элбэдэн». Он пройдет в Пестречинском районе с 18 по 20 июня в деревне Альвидино. Фестиваль проводится в этом году в третий раз.

Это событие связано с проектом «Помни героя!», посвященным легендарному защитнику Брестской крепости Петру Гаврилову — он родился как раз в деревне Альвидино. В рамках фестиваля проводят реконструкции сражений, связанных с Брестской крепостью. В этом году их будет две: «Брестская крепость. 1941 год» посвящена первым часам Великой Отечественной, а также «Освобождение. 1944 год» — как следует из названия, уже об изгнании фашистов с территории крепости.

Центр «Патриот» выделил 5,2 млн рублей на фестиваль «Военные игры «Элбэдэн». Фото: Максим Платонов

Организаторы еще к первому фестивалю повторили обстановку того места в Брестской крепости, где держал оборону Петр Гаврилов, в том числе воссоздали окопы и другие инженерные сооружения. Реконструировали даже переправу: по совпадению местная река Меша по скорости течения, ширине и извилистости напоминает реку Западный Буг, которую в 1941 году форсировали немцы.

В 2019 году фестиваль собрал, по заявлениям организаторов, восемь тысяч участников — путешественников, реконструкторов, историков из 15 регионов России. В этом году планируют принять аж 10 тысяч человек — в том числе реконструкторов из Бреста и Минска.

Также организаторы сообщали, что проект выиграл гранты Министерства по делам молодежи РТ, Министерства экономики РТ, грант президента России и грант Росмолодежи (сумма не называлась). Те 5,2 млн рублей, которые выделяет на игры «Патриот», поступят из республиканского бюджета.

В 2019 году фестиваль собрал, по заявлениям организаторов, восемь тысяч участников — путешественников, реконструкторов, историков из 15 регионов России. Фото pestreci.tatarstan.ru

Согласно ТЗ объявленного «Патриотом» тендера, поставщик доложен обеспечить работу наемных администраторов и судей, продвижение в соцсетях, активности и лекции на площадке фестиваля, видеосъемку, наличие медперсонала, сухпайки, подвоз макетов военной техники из Самары, конструкторов и волонтеров, вывоз мусора — словом, полный пакет, разве что крепость защищать не просят.

Из хоккеистов — в организаторы мероприятий

Всем этим за 5,183 млн рублей займется ООО «Перспектива» — компания выиграла торги, предложив на 26 тысяч рублей меньше другого участника, ООО «Альт-Инвест». Последняя компания, к слову, известный организатор самых разных мероприятий для госзаказчиков в Татарстане, за год она получает контракты на 10—25 млн рублей от различных министерств и ведомств в республике.

Дацык имеет стаж пять лет в качестве спортсмена и три года как тренер. Фото akbars.academy

«Перспектива» создана в июне 2019 года, но с госзаказом ей работать тоже не впервой — ранее компания организовывала мероприятия для КНИТУ-КХТИ (одно из них — тоже патриотической направленности, носит название «Мы благодарны за Победу», второе, судя по датам, вероятно, День первокурсника), а также для Минспорта Татарстана. По итогам 2020 года компания заработала 3,8 млн рублей выручки при чистой прибыли 374 тыс. рублей.



Руководителем компании является Евгений Дацык — воспитанник ПГАФКСиТ и тренер-преподаватель «Академии хоккея «Ак Барс». На ее сайте сказано, что Дацык имеет стаж пять лет в качестве спортсмена и три года как тренер, является чемпионом России 2010 г. в составе команды «Ак Барс» — 1993 г.р.; бронзовым призером чемпионата России в сезоне 2007/08. В Сети можно найти информацию о его выступлении за клубы в Латвии. На сайте Федерации хоккея РТ указано, что он также играл за команду «Пестрецы».



Дацык подтвердил, что он является и хоккеистом, и руководителем «Перспективы», но другие вопросы комментировать не стал.

Александр Артемьев