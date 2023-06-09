Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С начала проведения военной специальной операции Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 200 тысячам ресурсов с фейками о СВО и дискредитацией армии. Об этом «РИА Новости» рассказал заместитель главы ведомства Вадим Субботин:



— С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам, — отметил Субботин.

Он также отметил, что сайты заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. Эту работу ведомство проводит каждый день с начала спецоперации, подчеркивает Субботин.

По итогам 2022 года сотрудники МВД выявили 5 тысяч административных нарушений и 41 преступление, связанное с дискредитацией российской армии. А совместно с Роскомнадзором сотрудники МВД выявили около 160 тысяч ложных и других запрещенных сведений.



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Илина Хакимова