МВД выявило 41 преступление, связанное с дискредитацией армии России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По итогам 2022 года сотрудники МВД выявили 5 тысяч административных нарушений и 41 преступление, связанное с дискредитацией российской армии. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

— Задокументировано почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций о нашей армии, — цитируют «Известия» Колокольцева.

Фото: kremlin.ru

Также он подчеркнул, что совместно с Роскомнадзором сотрудники МВД выявили около 160 тысяч ложных и других запрещенных сведений.



18 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации. Отмечалось, что поправки вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, а еще поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет.



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Антон Гаврилов