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Татарстанцев предупредили о сильном ветре 8 июня

13:31, 07.06.2023
Татарстанцев предупредили о сильном ветре 8 июня
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, в четверг, 8 июня, ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

Сильный западный, северо-западный ветер ожидается в Татарстане завтра утром и днем. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца недели в республике сохранится прохладная погода. Температуры воздуха не превысят +24 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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