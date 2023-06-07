Татарстанцев предупредили о сильном ветре 8 июня
В Татарстане, в том числе и в Казани, в четверг, 8 июня, ожидается сильный ветер. Об ухудшении погоды жителей предупреждает Гидрометцентр республики.
Сильный западный, северо-западный ветер ожидается в Татарстане завтра утром и днем. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца недели в республике сохранится прохладная погода. Температуры воздуха не превысят +24 градусов.
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