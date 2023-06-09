В Татарстане потратят свыше 9 млн рублей на капремонт спортзала школы Раифского СУВУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ФГПОУ «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (Раифское СУВУ), которое находится в Зеленодольском районе Татарстана, намерено выделить 9,3 млн рублей на капитальный ремонт спортзала школы. Как выяснило «Реальное время», работу нужно завершить до начала нового учебного года.

В спортзале и в подсобном помещении необходимо заменить полы, окна, двери и гимнастические стенки. Также подрядчику нужно заняться отделкой стен.

Подача заявок завершится 15 июня.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что капремонт образовательных учреждений в республике выполнен на 38%. Всего в отрасли образования реализуются шесть программ. Это 231 объект.

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Айрат Назипов