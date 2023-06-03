В Татарстане капремонт образовательных учреждений выполнен на 38%

В Татарстане капремонт образовательных учреждений на сегодняшний день выполнен на 38%. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Всего в отрасли образования реализуются шесть программ (231 объект). На текущей неделе завершены работы в школе-интернате Казани, идет ремонт в одном детском саду (выполнение — 88%). В рамках программы ремонта школьных пищеблоков выполнение составляет 7%. Подрядчики ведут работы на 46 объектах в 26 районах (всего по республике 143 объекта).

Вместе с этим Айзатуллин отметил, что капитальный ремонт девяти ресурсных центров выполнен на 52%. Выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонта общежитий среднего профессионального образования составляет 34%.

Напомним, в марте сообщалось, что в этом году в Татарстане капитально отремонтируют семь школ за 318 млн рублей. Один из заказчиков — ГКУ «Главинвестстрой РТ» — вложит 102,6 млн рублей, а ГБУ «Главстрой РТ» — 197,5 млн рублей.

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Максим Кокунин