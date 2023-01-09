Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о проведении сезона хаджа 2023 года

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о проведении сезона хаджа 2023 года для российских мусульман в ходе собрания, которое проходит в Джидде с 9 по 12 января, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.



В работе конференции приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и руководитель официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» Ранис хазрат Вахитов в составе хадж-миссии России. Делегацию из России возглавили уполномоченный по делам хаджа в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов и руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев.

Фото: dumrt.ru

Согласно договору, в 2023 году квота на хадж для российских мусульман составит 25 тысяч мест. Таким образом, объемы квот для совершения хаджа возвращены на допандемийный уровень. Для паломников сняли все возрастные ограничения, они вводились в прошлом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире.

Фото: dumrt.ru

В 2020 году общее количество квот составляло 3 млн мест, в том числе для России — 25 тысяч мест, для Татарстана — 1,8 тысячи мест. Одним из условий было возрастное ограничение — до 65 лет. В 2022 году хадж совершили 810 татарстанцев.

Фото: dumrt.ru

Квоты на реализацию путевок в хадж в 2023 году среди муфтиятов и координационных центров России распределят позже.

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Маргарита Головатенко