Сегодня в Казани дождь, гроза и до +22 градусов

В пятницу, 9 июня, в Казани ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Температура воздуха в Казани составит от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный с переходом на юго-западный ветер порывами до 7—12 м/с. Местами при грозе порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ближайшие выходные и в начале следующей недели в Татарстане сохранится прохладная погода. Прогнозируют также грозовые дожди, град и сильный ветер.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина