Казанцев предупредили о затруднении движения транспорта на Булаке летом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани летом 2023 года движение транспорта на Булаке будет затруднено — на ул. Право-Булачной планируют заменить участок тепловода протяженностью более полукилометра. Об этом предупредил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— На этот год запланированы работы на промежутке от ул. Кави Наджми в направлении ул. Ташаяк, чуть дальше автобусной остановки общественного транспорта на ул. Чернышевского. Будет меняться 535 метров в две трубы, — рассказал он.

Трубопровод, который планируется менять, построен в 1976 году. К нему подключено 62 многоквартирных дома, школы, детсады, более 700 офисных объектов и коммерческих зданий. Он «выработал свой срок эксплуатации». За последние годы на нем произошло 18 повреждений.

— В целом все работы планируется выполнить в промежутке времени с 15 июня до конца августа. Работы будут проходить в круглосуточном режиме, — заявил Искандер Гиниятуллин.

Закрывать дорогу на Булаке планируют не полностью — намерены перекрывать по одной-двум полосам движения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— В часы пик будет освобождено две полосы для движения общественного транспорта и транспорта горожан. Когда час пик пройдет, в промежутке между 10 часами утра и до 16 после обеда, будут перекрываться две полосы, будет открыта для движения одна полоса. То есть еще раз: Булак не будет закрыт полностью, но движение на нем будет затруднено, — рассказал Искандер Гиниятуллин.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Казани Марат Шарипов уточнил, что закроют движение по крайней левой полосе ул. Право-Булачной. Вторая полоса будет закрываться лишь для установки спецтехники. Там уже запретили парковку туристических автобусов.



— Изменения движения общественного транспорта у нас не планируется, — заверил Марат Шарипов.

Также с 12 июня в Казани закрывается половина моста «Миллениум» — направление движения от Амирхана в сторону улицы Вишневского. Там будет проводиться обследование с целью дальнейшего ремонта объекта. Сроки работ пока не определены.



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Татьяна Демина