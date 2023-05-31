В России авторынок в 2022 году просел на 60%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В России за год рынок новых автомобилей просел на 60%. Поставки машин зарубежного производства резко прекратились прошлой весной. Ранее дилерская сеть в стране была рассчитана на продажу почти 3 млн единиц автомобилей в год — в итоге по всей стране было продано лишь 650 тысяч авто, рассказал в ходе онлайн-конференции «Реального времени» председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.



— Ни одна компания, за исключением китайских, начиная с марта с завода в Россию уже ничего не везла. Катастрофический спад был почти в три-четыре раза — это беспрецедентное падение, в новой истории России я такого не помню! — подчеркнул он.

Зубарев также заявил, что предсказать итоги текущего года пока довольно сложно, потому что на положение дел и дальнейшие перспективы оказывают влияние немало «неизвестных». Но все же он склонен считать, что этот год по объемам продаж не уступит показателям 2022-го и даже немного превзойдет их.



— По традиционным дилерским каналам идет поставка автомобилей, но только из Китая, и китайские производители активно наращивают свою долю присутствия в России. Как видим, сегодня на наших дорогах китайские бренды встречаются все чаще.

Он добавил, что поставки традиционных привычных для россиян брендов автомобилей ведутся по параллельному импорту, но в довольно незначительном, по сравнению с предыдущими годами, количестве.

Говоря о премиальном сегменте, Зубарев рассказал, что на российский авторынок начинают поступать дорогие китайские марки, такие как Exeed, Tank и другие. Но о полноценном замещении таких ушедших брендов, как Lexus, Audi или Porche, пока говорить не приходится, отметил спикер.

Тем не менее в целом и сами россияне стали реже покупать новые автомобили, а те, кто уже имел машину ушедшего бренда, предпочитают продлевать срок эксплуатации своих «железных коней», нежели покупать другое авто.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также Зубарев рассказал и о новой стратегии развития: продаже бизнес-автомобилей с пробегом:

— Мы не хотим просто перепродавать — мы оказываем услугу: мы готовим автомобили, фильтруем их, проверяем достоверность и чистоту сделки, предоставляя тем самым гарантии для нашего клиента, — отметил спикер.

В целом сегодня авторетейл в процессе переформатирования — освободившуюся нишу заняли китайские бренды, крупные дилеры переходят на параллельный импорт и продажи автомобилей с пробегом. Подробнее об этих и других трендах рынка — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова