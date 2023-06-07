Международные резервы России за месяц сократились почти на 2%

Международные резервы России по состоянию на 1 июня оцениваются в $584,1 млрд. Информация опубликована на сайте Центробанка.

Месяцем ранее резервы составляли $595,7 млрд. Таким образом, за месяц показатель снизился на 11,6 млрд, т.е. на 1,9%.

Отметим, что год назад объем резервов находился примерно на такой же отметке. По состоянию на 1 июня 2022 года он оценивался в $587,4 млрд.

Фото: cbr.ru

В первые недели мая международные резервы страны регулярно росли. По состоянию на 12 мая они оценивались в $599,5 млрд.

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Айрат Назипов