Международные резервы России снова выросли за неделю на $0,3 млрд

Международные резервы России по состоянию на 12 мая оцениваются в $599,5 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В сообщении регулятора сказано, что объем международных резервов увеличился за неделю на $0,3 млрд, или на 0,1%, под воздействием положительной переоценки.

Фото: cbr.ru

За предыдущую неделю международные резервы России также выросли на $0,3 млрд. По данным на 5 мая 2023 года, объем резервов составлял $599,2 миллиарда.

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Айрат Назипов