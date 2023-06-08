Кинолог дал советы о выборе породы собаки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

При выборе собаки необходимо понимать, для чего человеку необходим питомец: для спортивных достижений и выставок или для спокойных вечеров. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Выбирая собаку, важно ориентироваться не на внешность. Необходимо учитывать множество факторов: темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и потребности в уходе, — приводит его слова Daily Moscow.

По его словам, такие породы, как хаски и тибетский мастиф, не подойдут для тех, у кого немного опыта в содержании собак.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Голубев подчеркнул, что перед приобретением собаки стоит трезво оценить свои возможности. Например, в случае если человек не готов к активным прогулкам, то не стоит заводить джек-рассел-терьеров.

Голубев также рассказывал, что одиночество может отрицательно сказываться на поведении собаки, поэтому такие ситуации нужно корректировать. По его словам, щенкам и молодым питомцам одиночество переносить труднее всего.

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