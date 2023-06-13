В Татарстане выросло число выявленных тяжких и особо тяжких преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за январь — апрель 2023 года зарегистрировали 5 727 тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных МВД России.

Рост числа выявленных тяжких и особо тяжких преступлений зафиксирован во всех регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего он оказался в Пензенской области — 42,5%. В регионе за январь — апрель 2023 года зарегистрировали 1 691 такое уголовно наказуемое деяние.



В Марий Эл количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, по сравнению с первым четырьмя месяцами прошлого года выросло на 31,6%, до 983. В Чувашии их число увеличилось на 27,5%, до 1 326 деяний.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, всего за январь — апрель 2023 года в Татарстане зарегистрировали 18 642 преступления. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина