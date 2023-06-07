В мае российские банки выдали рекордный объем кредитов

В мае 2023 года банки выдали россиянам 1,41 трлн рублей кредитов. Об этом сообщает Frank RG.

Так, в прошлом месяце объем выданных кредитов физлицам вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд рублей, к апрелю 2023 года. Суммарно за пять месяцев нынешнего года объем выдач кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 49%.

Отмечается, что были превышены показатели не только декабря 2022 года (1,38 трлн рублей), но и декабря 2021 года (1,39 трлн рублей). Авторы материала указывают, что впервые с 2017 года результаты мая превысили апрельские.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Выдача кредитов росла во всех сегментах кредитования, однако наибольший рост показали сегменты нецелевых кредитов и автокредитования, которые увеличились за месяц на 11,4% и 8% соответственно.

В Татарстане за апрель 2023 года выдали 3 523 автокредита. Это на 14,5% больше, чем за предыдущий месяц, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. По количеству выданных в апреле кредитов на покупку машин Татарстан занял 4-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования.

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Айрат Назипов