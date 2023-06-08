В альметьевском физкультурном колледже проведут демонтажные работы
Как выяснило «Реальное время», на территории альметьевского колледжа физической культуры проведут комплекс демонтажных работ стоимостью чуть более 2,5 млн рублей. Источником финансирования контракта выступает республиканский бюджет, а исполнить его необходимо до 30 ноября текущего года.
Согласно проектной документации, работы пройдут на площади зданий учебного заведения по улице Ризы Фахретдина. Подрядчику предстоит произвести демонтаж различных объектов на территории в 286,4 кв. метра.
В течение десяти рабочих дней с момента заключения договора, подрядчик обязуется установить по всему периметру территории ограждение, а также устроить временные тротуары для пешеходов. Вместе с этим он должен будет обеспечить обустройство наружного освещения и подъездов для вывоза мусора.
Напомним, в начале этой недели стало известно о том, что в Камско-Устьинском районе Татарстана завершился капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Акчарлак».
В рамках капремонта на объекте были произведены работы по демонтажу кровельных сэндвич-панелей и устройству кровли из мембранного покрытия с монтажом водосточной системы и обогрева карнизной части кровли.
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