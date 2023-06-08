В альметьевском физкультурном колледже проведут демонтажные работы

Фото: realnoevremya.ru/максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на территории альметьевского колледжа физической культуры проведут комплекс демонтажных работ стоимостью чуть более 2,5 млн рублей. Источником финансирования контракта выступает республиканский бюджет, а исполнить его необходимо до 30 ноября текущего года.

Согласно проектной документации, работы пройдут на площади зданий учебного заведения по улице Ризы Фахретдина. Подрядчику предстоит произвести демонтаж различных объектов на территории в 286,4 кв. метра.

В течение десяти рабочих дней с момента заключения договора, подрядчик обязуется установить по всему периметру территории ограждение, а также устроить временные тротуары для пешеходов. Вместе с этим он должен будет обеспечить обустройство наружного освещения и подъездов для вывоза мусора.

Фото: realnoevremya.ru/максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этой недели стало известно о том, что в Камско-Устьинском районе Татарстана завершился капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Акчарлак».

В рамках капремонта на объекте были произведены работы по демонтажу кровельных сэндвич-панелей и устройству кровли из мембранного покрытия с монтажом водосточной системы и обогрева карнизной части кровли.

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Максим Кокунин