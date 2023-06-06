В Камско-Устьинском районе Татарстана завершили ремонт спортивного комплекса «Акчарлак»

Фото: Минстрой Татарстана

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Акчарлак» в Камско-Устьинском районе Татарстана завершен. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

В рамках капремонта на объекте произведены работы по демонтажу кровельных сэндвич-панелей и устройству кровли из мембранного покрытия с монтажом водосточной системы и обогрева карнизной части кровли.

Сейчас в республике продолжается капремонт 14 объектов спортивной инфраструктуры. Ремонт идет на объектах в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Аксубаевском, Зеленодольском, Мензелинском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Зеленодольском, Кукморском и Буинском районах. Они готовы на 30%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год в строительство и капитальный ремонт спортивных объектов Татарстана вложили 4,2 млрд рублей. Всего с 2013 по 2022 годы в Татарстане построили 1 145 универсальных спортивных площадок. На территории республики действуют 44 модульные лыжные базы, 40 хоккейных коробок и 12 крытых футбольных манежей.

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Айрат Назипов