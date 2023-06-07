Волейбольный клуб «Зенит-Казань» подписал двух новых игроков

Состав волейбольного клуба «Зенит-Казань» пополнили два новых игрока. Так, за казанскую команду будут выступать либеро из «Факела» Алексей Чанчиков и связующий из «Кузбасса» Евгений Рукавишников.

По ходу карьеры Рукавишников играл в суперлиге за «Локомотив-Изумруд», «Белогорье», «Самотлор», «Ярославич», «Факел», «Газпром-Югру» и «Кузбасс». В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей и 76 партий в чемпионате России за кемеровскую команду, набрав 20 очков. 32-летний волейболист становился бронзовым призером чемпионата России и клубного чемпионата мира в составе «Факела».

Алексей Чанчиков играл на позиции либеро в команде НОВА, в московском «Динамо» и в «Факеле».

Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

В начале недели в «Зенит-Казань» перешел диагональный Кирилл Клец. Прошлый сезон спортсмен провел в составе кемеровского «Кузбасса».

В мае из казанской команды ушел диагональный Денис Земчёнок. Он играл в клубе с 2019 года. Также клуб покинул либеро Валентин Голубев.



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Айрат Назипов