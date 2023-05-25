Из волейбольного клуба «Зенит-Казань» ушел Валентин Голубев

Фото: пресс-служба «Зенит-Казань»

Либеро казанского «Зенита» Валентин Голубев прекратил сотрудничество с командой. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В столицу Татарстана волейболист приехал в 2019 году. В том же году он был признан лучшим либеро «Финала четырех» Кубка России. В прошлом году Голубев стал чемпионом всероссийской Спартакиады в составе сборной Татарстана.



Фото: пресс-служба «Зенит-Казань»

Напомним, коллектив «Зенит-Казань» на днях покинул диагональный Денис Земчёнок. Он также пришел в клуб в 2019 году.

Оба волейболиста стали обладателями золотых медалей в ушедшем сезоне. 7 мая казанцы обыграли в финале Суперлиги «Динамо» и стали чемпионами России. Для команды из столицы Татарстана это уже 11-е чемпионство.

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Айрат Назипов