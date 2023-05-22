Денис Земчёнок покинул волейбольный клуб «Зенит-Казань»
Диагональный Денис Земчёнок покинул ВК «Зенит-Казань». Об этом в своем telegram-канале сообщает клубная пресс-служба.
— Диагональный Денис Земчёнок покидает наш клуб. Успехов в дальнейшей карьере! — сказано в сообщении.
За казанский клуб 35-летний волейболист выступал с 2019 года. До этого он также выступал в футболке «Зенита» на протяжении 2016—2017 годов.
Напомним, 7 мая волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл в финале Суперлиги «Динамо» и стал чемпионом России. Для команды из столицы Татарстана это уже 11-е чемпионство.
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