Диагональный «Кузбасса» перешел в ВК «Зенит-Казань»

Фото: пресс-служба «Зенит-Казань»

Состав волейбольного клуба «Зенит-Казань» пополнил диагональный Кирилл Клец. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Клец — уроженец Краснодара. Начинал играть в молодежном клубе «Локомотив». Также выступал в Болгарии и Германии. В мае 2019 года стал игроком красноярского «Енисея». Прошлый сезон провел в составе кемеровского «Кузбасса».

В 2017 году Клец стал серебряным призером чемпионата мира среди игроков до 23 лет. Также 25-летний спортсмен является мастером спорта.

Фото: vc-enisey.ru

Две недели назад коллектив «Зенит-Казань» покинул диагональный Денис Земчёнок. Он играл в клубе с 2019 года. Также на днях казанский клуб покинул либеро Валентин Голубев.



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Айрат Назипов