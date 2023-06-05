Диагональный «Кузбасса» перешел в ВК «Зенит-Казань»
Состав волейбольного клуба «Зенит-Казань» пополнил диагональный Кирилл Клец. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.
Клец — уроженец Краснодара. Начинал играть в молодежном клубе «Локомотив». Также выступал в Болгарии и Германии. В мае 2019 года стал игроком красноярского «Енисея». Прошлый сезон провел в составе кемеровского «Кузбасса».
В 2017 году Клец стал серебряным призером чемпионата мира среди игроков до 23 лет. Также 25-летний спортсмен является мастером спорта.
Две недели назад коллектив «Зенит-Казань» покинул диагональный Денис Земчёнок. Он играл в клубе с 2019 года. Также на днях казанский клуб покинул либеро Валентин Голубев.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым