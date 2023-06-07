Между Казанью, Кизнером и Ижевском 7 и 10 июня изменится график движения поездов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На два дня — 7 и 10 июня — изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Казанью, Кизнером и Ижевском по техническим причинам, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.



Поезд №6925 из Кизнера в Казань будет отправляться в 20.48, на 20 минут позже, изменения коснутся всех остановок по ходу следования, в Казань состав прибудет в 22.45.



Поезд №6926/6936 из Казани в Ижевск отправится в 16.14, затем проследует до станции Сосновка действующим расписанием, где будет стоять 18 минут. Далее изменения коснутся всех остановок по ходу следования. В Ижевск поезд прибудет в 23.20.

С 26 мая время в пути для пассажирских поездов сообщением Казань — Йошкар-Ола сокращено на 1 час. Из Казани поезд будет отправляться в 14.18, прибывать в Йошкар-Олу в 16.48.

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Илина Хакимова