В Татарстане пройдет Летний кампус Президентской академии, посвященный «Смыслам и компетенциям будущего»

Фото: Пресс-служба Президентской академии

В Татарстане с 14 по 23 июля на территории курортного комплекса «Свияжские холмы» пройдет XI Летний кампус Президентской академии, сообщает пресс-служба организации.

Темой фестиваля этого года станут «Смыслы и компетенции будущего».

Всего в кампусе примут участие 220 студентов 2—3-х курсов бакалавриата и 2—4-х курсов специалитета, в том числе 80 учащихся из Татарстана, 40 студентов из зарубежных стран, включая представителей Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Нигерии и др., а также еще 20 ребят приедут из новых субъектов Российской Федерации.

Студенты также встретятся с представителями государственной власти, бизнеса и экспертных сообществ, АНО «Россия — страна возможностей», общественными деятелями, специалистами по вопросам развития ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а также деятелями культуры, творчества, спорта и блогосферы.

Программа кампуса включает в себя образовательную часть, куда входят лекции, семинары, вебинары, мастер-классы и командная проектная работа, а также культурно-ознакомительные и экскурсионные мероприятия.

Летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для молодежи. Он направлен на создание условий для общения талантливых молодых людей и формирование нового поколения интеллектуальной элиты страны.

В прошлом году фестиваль проходил с 13 по 26 июля на базе АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» и в Иннополисе. В форуме приняли участие 210 студентов.



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Илина Хакимова