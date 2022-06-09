В Татарстане в июле пройдет десятый летний кампус президентской академии
В Татарстане с 13 по 26 июля пройдет десятый международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии». Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Мероприятие пройдет на базе АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» и в Иннополисе. В форуме примут участие 210 студентов.
Указом президента Татарстана образована межведомственная рабочая группа по организации и проведению летнего кампуса. Председателем назначен руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров. Также в состав комиссии вошли министр образования Ильсур Хадиуллин, министр культуры Ирада Аюпова, министр по делам молодежи Тимур Сулейманов.
В прошлом году форум проходил с 11 по 24 июля. В нем принимали участие 220 студентов. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии COVID-19.
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