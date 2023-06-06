Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за последние три дня

Фото: Минобороны России (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех последних суток предпринял попытки давно обещанного им наступления на разных участках фронта. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, 4 июня ВСУ силами двух бригад пытались наступать на пяти направлениях, но не добились успеха и потеряли порядка 300 военных, 16 танков, 26 бронемашин, 14 автомобилей.

— 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной, — отметил министр обороны.

Фото: Минобороны России

За три дня боевых действий на всех направлениях потери ВСУ составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета.

В Минобороны России рассказали о попытках ВСУ атаковать российские войска на Южно-Донецком направлении. Бои шли в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое. Как отметили в ведомстве, атаки противника были отбиты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов