За год число татарстанцев с доходами более 45 тысяч рублей выросло на 8,2%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Татарстанцы стали чаще получать зарплату в размере от 45 тысяч рублей. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Согласно данным ее аналитической службы (есть в распоряжении «Реального времени»), за 2022 год такие доходы получали 37,8% жителей республики. При этом в 2021-м году больше 45 тысяч рублей получали только 29,6% татарстанцев. В общей сложности подобный уровень дохода наблюдается у 1,5 млн местных жителей.

В целом количество россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году. Соответствующую заработную плату получают 53,1 млн человек. Доля населения с ежемесячными доходами от 45 тысяч рублей выросла до 36,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что бедность в Татарстане упала до минимума с середины 90-х. Как подсчитало «Реальное время», доход 940,3 тысячи человек в Татарстане за 2022 год составил больше 60 тысяч рублей в месяц. Подробную аналитику можно прочитать в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов