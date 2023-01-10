Ирина Волынец предложила разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Соответствующее предложение она отправила на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, пишет RT.

— На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, инициировать разработку проекта по внесению изменений в ст. 32 федерального закона «О страховых пенсиях», предусматривающих досрочный выход на пенсию многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку, — сказано в тексте обращения.

Как отметила Ирина Волынец, для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей, льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены. А такое решение, по её мнению, стало бы ещё одной мерой поддержки многодетных семей и способствовало бы повышению статуса отцовства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце октября многодетных отцов освободили от частичной мобилизации. Призывная комиссия Татарстана по мобилизации граждан, прибывающих в запасе, отменила решение призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.



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Айрат Назипов