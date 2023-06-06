Эксперты рассказали об адаптации кинорынка Татарстана к уходу Голливуда

С уходом иностранных кинопрокатчиков из России многие кинотеатры Татарстана стали работать по системе предсеансового обслуживания. Об этом РБК «Татарстан» сообщили в интернет-портале «Киноафиша».

— В прежние времена эта система предполагала, что кинотеатр организовывает легальный показ определенного фильма, но до основной части сеанса представляет зрителям небольшую сопроводительную картину, например, видеоролик или короткометражку. Но в современных реалиях это зачастую служит лишь прикрытием для показа нелицензированного иностранного фильма, который выступает тем самым сопроводительным контентом, — отметили там.

Фото: pxhere.com

Что касается национального кинематографа, заместитель главного редактора кинопортала «Кинобизнес сегодня» Евгений Володин считает, что национальное производство способно заменить зарубежное. Однако для этого нужно время.

— У нас в Татарстане есть замечательные режиссеры, продюсеры. Финансирование недостаточное. Если оно было бы, то и возможностей было бы больше, — согласился с ним руководитель кинотеатра «Мир» Эдуард Ахмаев.



Комитет Совфеда также предлагал ввести в 2023 году мораторий на административное наказание в отношении кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения.

В январе депутаты обсуждали разработку законопроекта о принудительном лицензировании западных фильмов. Рассчитывалось, что благодаря данной инициативе иностранные фильмы можно будет легально показывать в кинотеатрах.

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Елизавета Пуншева