Жители Татарстана сдали на утилизацию около 10 тонн электролома
Жители Татарстана сдали около 10 тонн электролома в ходе экологической акции «Школа утилизации: электроника», сообщили в Минэкологии республики.
Бюджетные организации республики сдали три тонны электролома 22 и 23 мая и семь тонн отслужившей электроники 29 и 30 мая.
Сбор проходил в Казани, Мензелинске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Чистополе и в Алексеевском районе.
Весь электролом отправят на специализированный экологический комбинат для последующей переработки.
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