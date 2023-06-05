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Жители Татарстана сдали на утилизацию около 10 тонн электролома

22:22, 05.06.2023
Жители Татарстана сдали на утилизацию около 10 тонн электролома
Фото: Минэкологии Татарстана

Жители Татарстана сдали около 10 тонн электролома в ходе экологической акции «Школа утилизации: электроника», сообщили в Минэкологии республики.

Бюджетные организации республики сдали три тонны электролома 22 и 23 мая и семь тонн отслужившей электроники 29 и 30 мая.

Сбор проходил в Казани, Мензелинске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Чистополе и в Алексеевском районе.

Фото: Минэкологии Татарстана

Весь электролом отправят на специализированный экологический комбинат для последующей переработки.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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