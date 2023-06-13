В Татарстане растет поток клиентов в санаторно-курортных организациях

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В санаторно-курортных организациях Татарстана за январь — апрель 2023 года отдохнул 46 481 человек. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата.

По итогам четырех месяцев Татарстан занял второе место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству принятых санаторно-курортными организациями клиентов. Лидером оказалась соседняя Башкирия — 77 тысяч человек. Топ-3 замкнул Пермский край — 34,3 тысячи граждан.

В целом в санаторно-курортных организациях на территории ПФО за январь — апрель 2023 года побывали 337,1 тысячи человек. Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, за первый квартал 2023 года в санаторно-курортных организациях Татарстана отдохнули 34 679 человек. Это на 18,5% больше, чем за январь — март прошлого года.



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Татьяна Демина