В Татарстане увеличился поток отдыхающих в санатории

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За первый квартал 2023 года в санаторно-курортных организациях Татарстана отдохнули 34 679 человек. Это на 18,5% больше, чем за январь — март прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Число ночевок, проведенных в санаторно-курортных организациях Татарстана, за первый квартал 2023 года составило 291 161. Это в 6,4 раза больше, чем в Мордовии: 45 218.

По количеству лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях, Татарстан в Приволжском федеральном округе уступил Башкирии, где за первые три месяца 2023 года отдохнули 57 658 человек. Топ-3 замкнул Пермский край — 25 129 граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Всего в санаторно-курортных организациях Приволжского федерального округа за январь — март 2023 года отдохнули 252,8 тысячи человек. Из них 76,8 тысячи граждан побывали в них в первый месяц года.

Напомним, Татарстан за январь — март 2023 года посетили 859 тысяч человек. Турпоток в республику, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 14,4%.

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Татьяна Демин