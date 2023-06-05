Египет вводит для туристов налоги на развлечения и роскошь

Парламент Египта принял решение о повышении ряда налогов и сборов в стране для пополнения бюджета. Как пишет TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ, изменения коснутся иностранных туристов.

Среди нововведений — налоги на развлечения для отдыхающих. В списке — 5-процентный сбор от музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях, в том числе и плавучих, ночных клубах и казино. От стоимости услуг по сафари и дайвингу, включая и цены на сопутствующее снаряжение, организаторам придется отдать в государственную казну уже 10%. Отмечается, все это повлияет на стоимость отдыха для туристов.

Изменения коснутся и магазинов duty free. На товары стоимостью выше $5 предложено ввести дополнительный 3-процентный налог, но не менее 1,5 доллара за единицу. Исключение сделано для представителей дипломатического корпуса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также депутаты ввели 10-процентный налог для импортируемых предметов роскоши, к которым законодатели причислили спиртные напитки, шоколад, свежие фрукты и сухофрукты, обжаренные кофейные зерна, креветки, а также другие продукты. Их предоставляют в некоторых отелях. Эксперты прогнозируют, что за изменения придется доплатить иностранцам.

Согласно исследованию, в топ популярных направлений для летних путешествий у россиян вошли Турция, курорты Черного моря и Египет. В последнюю страну намеревались отправиться 6% респондентов.



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Айрат Назипов