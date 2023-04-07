Россияне рассказали, куда отправятся отдыхать этим летом

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В топ популярных направлений для летних путешествий у россиян вошли Турция, Египет и курорты Черного моря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты совместного исследования «СберСтрахования» и «СберСтрахование жизни».

Аналитики выяснили, что 10% респондентов заинтересованы в том, чтобы поехать в Турцию, 6% намерены отправиться в Египет. Лишь 4% задумываются о проведении отпуска в горах. Стоит отметить, что 3% собираются устроить себе тур по городам, а 2% поедут отдыхать в Калининградскую область.

Еще 41% опрошенных заявили, что отдыхать будут на даче, а еще 32% просто останутся дома.



Также исследование показало, что каждый второй россиянин собирается выйти в двухнедельный отпуск в июне — сентябре. Еще эксперты выяснили, что 10% россиян экономят средства для отпуска.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Напомним, в марте эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» в результате исследования выяснили, что Казань попала в топ-3 направлений для семейных путешествий в апреле. Так, отмечалось, что большая доля россиян в апреле собираются ехать в Сочи — 18% семейных бронирований. На втором месте в рейтинге самых востребованных направлений — Санкт-Петербург — 15%. Третье место досталось Казани — 5% бронирований.

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Антон Гаврилов