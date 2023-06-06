Татарстан получит средства на обслуживание линий освещения вдоль крупных автодорог до 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планирует потратить более 192 млн рублей на содержание линий освещения и светофоров, установленных на дорогах Татарстана. Источником финансирования станет федеральный бюджет, а выделенную сумму рассчитают на три года — с 2023-го по 2025-й.

Согласно проектной документации, в перечень объектов войдут следующие дороги:

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (на территории Татарстана);

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга»;

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном, подъезд к аэропорту Казань;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

М-7 — подъезды к городам Ижевск и Пермь;

М-7 — подъезд к Кирову.

Уточняется, что работы на территории республики пройдут в среднем на 60 участках длиной более 245 км. На содержании будут 306 км кабельных линий, 6,5 тысячи опор и 13,6 тысячи светильников.

Подрядчику предстоит обслуживать трансформаторные подстанции и силовые трансформаторы, а также следить за кабельными и воздушными линиями, светофорами, светильниками и дорожными знаками.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в мае сообщалось, что ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» потратит на содержание линий освещения , установленных на дорогах Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области, более 346,5 млн рублей. Так, с момента заключения контракта и по июнь 2025 года исполнителю предстоит силами своих сотрудников проводить ежедневный осмотр всех этих объектов на каждом из участков дорог. Рабочие должны устранять дефекты и неисправности, менять изношенные детали, контролировать счетчики электроэнергии. Подробности — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин