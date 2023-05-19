На освещение М-7 и других крупных трасс направят более трети миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планирует потратить на содержание линий освещения и светофоров, установленных на дорогах Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области, более 346,5 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета, сумма рассчитана на 3 года — с 2023-го по 2025-й.

Больше всего работ на М-7

По Татарстану будут обслуживать четыре маршрута, однако к ним добавят и подъезды к Перми, Ижевску и Кирову. Самый крупный объект — трасса М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

Согласно проектной документации, работы на территории республики пройдут в среднем на 60 участках длиной более 245 км. На содержании будут 306 км кабельных линий, 6,5 тысячи опор и 13,6 тысячи светильников.

Помимо М-7 в перечень вошли и другие трассы:

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»;

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.

На этих дорогах также будут обслуживать десятки участков и сотни километров линий электроосвещения. Работы проведут и в других регионах, например:

Р-176 «Вятка» Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар (Чувашия);

Р-177 «Поветлужье» Нижний Новгород — Йошкар-Ола (Марий Эл).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ни ржавчины, ни мигающих лампочек

Работы по освещению трасс регулируются целым рядом ГОСТов. Они включают мероприятия по содержанию трансформаторных подстанций и силовых трансформаторов, заземляющих устройств, кабельных и воздушных линий, светофоров, светильников, а также систем дистанционного управления и другое.

Так, с момента заключения контракта и по июнь 2025 года исполнителю предстоит силами своих сотрудников проводить ежедневный осмотр всех этих объектов на каждом из участков дорог. Рабочие должны устранять дефекты и неисправности, менять изношенные детали, контролировать счетчики электроэнергии. Заказчики будут оценивать их деятельность по следующим критериям:

не работающие светильники в темное время суток;

расположение неработающих светильников — подряд два и более;

наличие ржавчины на металлических элементах;

нарушение сроков восстановления горения светильников;

ДТП из-за дефектов содержания линий наружного электроосвещения;

неокрашенные опоры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работу сможет остановить лишь бомба с забастовкой

В проектной документации приведен и список внештатных ситуаций. Как уточняют в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», эти события могут повлиять на ход работ и к ним нужно отнестись с полной ответственностью:

инцидент (авария, стихийное бедствие), вызвавший отказ или повреждение оборудования, коммуникаций, зданий или сооружений;

факт нападения на объекты, штабы, места дислокации подрядных и субподрядных организаций в зоне ответственности ФКУ;

обнаружение взрывных устройств;

пожар;

захват заложников;

гибель человека;

травма работника;

конфликтные ситуации, связанные с сотрудниками, командированными работниками или местным населением;

дорожно-транспортное происшествие;

обострение социально-общественной и политической обстановки на объекте (забастовка, митинг, пикетирование).

В последнее время в приграничных регионах России происходят инциденты с обнаружением взрывных устройств. В частности, в Курской области 17 мая самодельная бомба была обнаружена возле автомобильной заправочной станции. Днем ранее на территории этого же субъекта украинский беспилотник сбросил гранату на работающий экскаватор. За последний месяц взрывчатку на опорах линий электропередач вдоль трасс обнаруживали в Белгородской и Курской областях, а также в Подмосковье.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин