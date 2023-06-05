Минсельхозпрод Татарстана: «Ежегодно количество хозяйств, закладывающих плодовые и ягодные насаждения, растет»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В этом году в Татарстане плодово-ягодными культурами планируется засеять не менее 1,5 тыс. гектаров и собрать свыше 1,8 тыс. тонн продукции, сохранив объемы на уровне прошлого года. Всего в ягодный кластер входит боле 50 крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом РБК «Татарстан» сообщили в Минсельхозпроде республики.

— Ежегодно количество хозяйств, закладывающих плодовые и ягодные насаждения, растет. Поэтому данное направление по Республике Татарстан включено в число приоритетных, и для стимулирования хозяйств предоставляется государственная поддержка на субсидирование затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, — отметили в ведомстве.

По словам председателя Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияра Байтемирова, сейчас местные фермерские хозяйства выращивают «первоклассную» продукцию в Буинском, Верхнеуслонском и других районах республики. Это смородина, малина, виноград.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Фермерским хозяйствам, помимо инициативы, в таком деле нужны средства. Совместно с Минсельхозом была разработана программа поддержки: индивидуальная и грантовая — для РТ совместно с бюджетом РФ. К сожалению, на 2024 год федеральная грантовая поддержка прекращает финансирование. Поэтому наша ассоциация и фермеры настаивают на создании комплексной программы развития малых форм хозяйства, включая грантовые поддержку, для этих целей в бюджете выделены определенные средства, — добавил он.

Напомним, с конца мая и по начало июля в России наступает ягодный сезон. Так, прилавки казанских рынков наполняются плодами всевозможных сортов и видов. А самыми продаваемыми, конечно же, являются клубника и черешня. В прошлом году корреспондент «Реального времени» посетил рынки столицы Татарстана и сравнил цены на имеющиеся там ягоды.

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Елизавета Пуншева