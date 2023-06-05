В США прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном

Истребитель ВВС США F-16 задействовали для перехвата в небе над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation, что вызвало звуковой удар в районе американской столицы, об этом заявило североамериканское командование ПВО (NORAD) 4 июня.

Ранее сообщалось, что американские власти подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета, который вторгся в воздушное пространство американской столицы и впоследствии разбился в штате Вирджиния.

— В координации с Федеральными управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолет Cessna Citation V в небе над Вашингтоном и северной частью штата Вирджиния, — говорится в заявлении NORAD.

Там также отметили, что в сложившихся обстоятельствах пилоту истребителя разрешили лететь со сверхзвуковой скоростью, что и спровоцировало звуковой удар, на который обратили внимание многочисленные жители окрестных районов.

Самолет перехватили примерно в 22.20 по мск. Впоследствии воздушное судно разбилось возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона, отметили в командовании. NORAD пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета. Информация о пострадавших в результате катастрофы не приводится, отмечает «РИА Новости».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова