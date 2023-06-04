Технопарк в сфере высоких технологий «Иннопарк» в Иннополисе заполнен на 60%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Индустриальный парк в сфере высоких технологий «Иннопарк» на территории ОЭЗ «Иннополис» заполнен на 60%, сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов.



— Более 60% площадей уже сдано. По оставшимся площадям сейчас ведем переговоры. Там достаточно много желающих, кто хочет зайти, но приняли для себя концепцию размещения именно тех, кто нам подходит по формату.

По его словам, формату соответствуют высокотехнологичные производства, «которые могут оперативно решать стратегические задачи».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе стало известно, что парк появится в ОЭЗ «Иннополис» в декабре 2022-го. Объем инвестиций оценивался в 1,2 млрд рублей.

Сегодня Халимов сообщил, что на территории парка промышленных инноваций «Лаишево» в Татарстане появились два новых резидента.



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Маргарита Головатнко