В индустриальном парке «Лаишево» в Татарстане появились два новых резидента

Фото: пресс-служба «Иннополиса»

На территории парка промышленных инноваций «Лаишево» в Татарстане появились два новых резидента, сообщил ТАСС генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.



Новые проекты — производство аккумуляторных литийионных батарей для различных отраслей, включая беспилотный транспорт и интерьерные элементы для авиатехники и речной техники — проект компании «Тулпар».

По его словам, основным резидентом технопарка станет ICL, которая разместит на территории парка производство материнских плат. Запуск производства намечен на октябрь 2023-го. Сейчас закупается оборудование, проводятся пусконаладочные работы.

Фото: пресс-служба «Иннополиса»

Минпромторг России в сентябре 2022 года включил индустриальный парк «Лаишево» в федеральный реестр, что позволяет претендовать на возмещение части затрат. В июле премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о создании промышленного парка на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе. Общая площадь «Лаишево» составит 116 га, основное здание займет 8 тыс. кв. м.

Промышленные парки Татарстана за 9 месяцев 2022 года привлекли 88 новых резидентов. По итогам трех кварталов 2022 года в 100 промышленных парках региона количество резидентов составило 1 517.



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Маргарита Головатенко