Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.



Запуск осществили с 40-стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 08:20 по времени Восточного побережья США (в 15:20 по Москве).

Это 88-й запуск интернет-спутников по проекту Starlink с мая 2019 года и 19-й с начала этого года. SpaceX вывела на орбиту уже более 4,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. Почти 4,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первый запуск в 2023 году SpaceX провела 4 января и отправила в космос 114 малых спутников на ракете Falcon 9.



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Маргарита Головатенко