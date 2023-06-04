Минобороны предложило разрешить постановку на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны России подготовило проект изменений, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него будут возможны без личной явки в военкомат на основе сведений государственных информационных ресурсов.



Если повестку не могут лично вручить адресату или он не получил ее по почте, она считается врученной через 7 дней с момента размещения в реестре повесток.

В документе сказано, что при отсутствии технической возможности получения сведений в электронном виде уполномоченный орган запрашивает и обеспечивает получение информации «в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя», сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России реестр военнообязанных, закон о котором приняли весной 2023 года, заработает к осеннему призыву. О том, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, Максут Шадаев говорил в апреле. Позже военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва.



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Маргарита Головатенко