В Минцифры России рассказали о сроках запуска единого реестра военнообязанных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Реестр военнообязанных в России в полном объеме запустят не раньше начала осеннего призыва на срочную службу. Об этом рассказал глава Минцифры страны Максут Шадаев.

— Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Госдума на пленарном заседании 11 апреля приняла сразу в трех чтениях законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Документ также вводит электронные повестки и предлагает установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.

Совет Федерации может рассмотреть поправки об электронных повестках и едином реестре военнообязанных уже сегодня. Затем документ должен поступить на подписание президенту России Владимиру Путину.



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Айрат Назипов