«Известия»: за год книги в России подорожали на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Книжная продукция в России подорожала на 20%, до конца 2023 года ее стоимость может подняться еще на 15%, пишут «Известия».



— Если годом ранее поставки шли из европейских стран, то теперь — из Китая и Азии, что удорожает логистику, — сказано в статье.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В качестве причины роста называется нехватка бумаги и изменение курса валют. В связи с повышением цен эксперты не исключали снижения спроса на книги.

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Маргарита Головатенко