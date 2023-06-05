«Известия»: за год книги в России подорожали на 20%
Книжная продукция в России подорожала на 20%, до конца 2023 года ее стоимость может подняться еще на 15%, пишут «Известия».
— Если годом ранее поставки шли из европейских стран, то теперь — из Китая и Азии, что удорожает логистику, — сказано в статье.
В качестве причины роста называется нехватка бумаги и изменение курса валют. В связи с повышением цен эксперты не исключали снижения спроса на книги.
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